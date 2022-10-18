幾時出摺機？分析料蘋果後年先推iPad　一個原因iPhone要稍等

三星推出的摺屏手機口碑不俗，一眾「果粉」期待摺屏iPhone能夠早日面世。然而，事實可能會令他們失望！分析公司CCS Insight最新發表的報告表示，蘋果公司(Apple)將會開始試驗摺屏技術，並在2年內推出首款摺屏產品，但並非旗艦產品iPhone，而會率先將摺屏技術應用在iPad上。

CCS Insight研究主管Ben Wood表示，蘋果發展摺屏產品的策略可能與三星等廠商不同。他認為目前蘋果製造摺屏iPhone沒有任何意義，因此蘋果可能會避開這種趨勢，轉而推出摺屏iPad。他補充，推出摺屏iPhone對蘋果來說風險相當高，為了不蠶食現有iPhone的市場，摺屏iPhone勢必創造一個更高的檔次，令到其售價將會非常昂貴，可能達到2,500美元(約19,500港元)。而目前蘋果最頂級的手機，記憶體容量1 TB的iPhone 14 Pro Max，售價已達到1,599美元。

他續稱，如果蘋果選擇從iPad作為切入點去發展摺屏產品，將有機會學習如何實施、擴展摺屏技術，並為iPad系列產品「注入新生命」。