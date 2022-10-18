中原：PARK YOHO Bologna定價折讓大　首批勢一Q清枱

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，元朗錦田北PARK YOHO Bologna周二(18日)公布首張價單共50個單位，折實平均實用呎價約13,088元，均價「時光倒流」至2018年，相比同區一手樓價有一成多折讓，較區內樓齡較新的二手屋苑呎價則低15%。

陳認為，按現市況計，項目開價非常合理，發展商願意因應市況調低售價，相信發展商對於此口價亦有信心，故勇於在《施政報告》前夕開價。由於項目伙數不多，加上定價有很大折讓，預計認購反應將會如早前同系的屯門NOVO LAND般熱烈，首批料可「一Q清枱」，亦估計發展商會以克制價加推。

對於整市況方面，本月一手市場表現強差人意，成交不足200宗，連PARK YOHO Bologna計，料全月成交量將低於500宗。全城靜待明日公布的《施政報告》，市傳會放寬樓市辣招，包括取消海外買家印花稅。

陳認為，海外買家仍需付15%雙倍印花稅，即使取消15%買家印花稅的吸力不會太大，僅屬輕微減辣，不夠力扭轉樓價跌勢。現時香港正受到全球經濟轉差的影響，料本港防疫措施較難放寬，相信年內與內地正常通關無望，唯有寄望《施政報告》有否大力救市措施，現時香港形勢是需要救市，減辣並不足夠，若未有其它救市措施，料年內樓價將再跌3%。