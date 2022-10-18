【高盛推介】美股低位反覆震盪 中線部署可留意明年3月產品
2022年10月18日 14:30
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周受高於市場預期的通脹，及高於預期的消費者信心影響，觸發市場憂慮美聯儲將繼續進取加息拖累，三大指數於低位反覆震盪。而周一(17日)則受英國撤銷減稅計劃利好，以及優於預期的企業盈利帶動做好。
納指周一為三大指數升幅最大，重上11,000點關口收市，升370點及約3.5%。道指及標指則分別升550點及94點。亞洲時段中，納指期貨亦是三大指數中升幅最大，較周一高水約4%，道指及標指亦分別高水約2.3%及3.2%。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於過去5個交易日共錄得約70萬港元資金流入。而周二(18日)早段則見資金平好倉獲利，並反手部署淡倉。
市場上美指認股證的到期日均跟從上市期權到期日，即3月、6月、9月、12月到期。當中12月到期的產品到期日為16日，即不足2個月期，該類短年期產品雖能提供高槓桿，但時間值損耗明顯，只適合短線部署。
納指購10475，行使價12,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿12倍。
納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.2倍。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿13.9倍。
道指沽10498，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿13.8倍。
投資者如計劃中線部署，則可考慮選擇市場上明年3月到期，中年期的產品時間值損耗低。納指方面的認購證選擇可留意納指購(10645)。認沽證方面可留意納指沽(10525)。道指方面的認購證選擇可留意道指購(10644)。認沽證方面可留意道指沽(10572)。
納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿6.4倍。
納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿6.1倍。
道指購10644，行使價31,900點，2023年3月17日到期，實際槓桿9倍。
道指沽10572，行使價25,388點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.4倍。
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