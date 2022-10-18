亞洲金融風暴重現？呢個國家爆徵兆：銀行曾擠提

外媒報道，全球經濟受衰退陰霾困擾，就連曾經在今年上半年表現亮麗的新興市場越南，目前亦陷內憂外患。近期當地第5大銀行西貢商業銀行(SCB)一度爆發擠提，雖然事件暫受控，但暴露存戶對金融體系缺乏信心，且越南盾不斷貶值，皆顯示越南正面臨一場金融風暴考驗。

報道指，越南經濟今年料增8%，是全球增速最高經濟體之一，與此同時，當地經濟、家庭及企業債務負擔亦在上升。印度第二大券商SSI Securities上周指，最新調查顯示越南銀行及樓市等面臨揮之不去的風險。

另一方面，隨着美元不斷轉強，越南盾今年兌美元貶值約7%。越南央行近日宣布，將越南盾兌美元匯率每日波動幅度擴大，表明當局願意容忍貨幣進一步貶值。

報道又指，受美國通脹失控、俄烏戰爭等因素影響，全球經濟同步放緩進而排擠消費品支出，代工大國越南備受衝擊，原因是許多工廠訂單銳減，員工無法靠加班多賺加班費而辭職。

有越南的木工產品製造商自今年初以來訂單量大跌40%，員工月薪從1,000萬越南盾(約3,217港元)縮水至700萬越南盾(約2,252港元)。