星展估明年住宅樓價跌5%　前題明年與內地通關

行政長官明日將發表任內首份施政報告，業界近期紛紛呼籲當局減辣。星展銀行(香港)研究部執行董事兼香港房地產業分析師丘卓文表示，本地住宅樓價自去年高峰時已回落約11%，當局重新檢討(revisit)包括買家印花稅(BSD)在內的「辣招」具合理性，並預估明年住宅樓價仍要跌5%，但前提是明年第二季中港兩地通關，否則將對樓價帶來更大影響。

丘卓文周二表示，美國聯儲局維持加息步伐，料繼續推高香港按揭利率，加上股票市場表現不佳，形成負面財富效應，不利樓市氣氛。至於開發商需要清貨，新盤開價較保守的情況料明年持續，相信明年整體樓市持續整合。豪宅表現則取決於通關時間表。

他謂，買家印花稅(BSD)、額外印花稅(SSD)及雙倍印花稅(DSD)有否需要存在是值得探討，因為SSD之下炒家已經絕迹，DSD則壓抑投資需求，至於全球人才競爭激烈的情況下，若現時這些辣招導致香港吸納人才方面處於劣勢，重新審視這些措施是合理，又謂如果當局放寬BSD，有望釋放過去兩三年內地人無法來港買樓的需求，但需要通關配合；這不代表樓市會反彈，但當局也不會讓樓價跌得太深。

他續表示，如果明年樓價跌5%，負資產個案也無可避免回升，但其帶來之影響取決於失業率以及經濟表現是否急劇惡化等。

寫字樓方面，供應增加及金融市場疲弱，令跨國企業或中資公司對寫字樓的租賃需求放緩，預計明年租金或跌5%。零售方面，經濟逐步恢復，本地消費持續，就算本港放寬旅遊限制導致市民外遊，短期不利消費，預估明年零售租金有零增長甚至正增長。