啟德尚‧珒溋複式戶短期招標　呎價有望破項目紀錄

項目至今累售582伙，連同車位計套現近110億元，平均成交呎價約28,000元，目前尚餘85個單位待售，以四房戶為主。他相信，政府即將發表的《施政報告》會有救市措施，估計措施尤其有利該盤，包括針對內地居民或換樓客置業的稅項。

為配合項目部署，中原按揭聯同中原地產為項目買家提供3款按揭選擇。中原按揭董事總經理王美鳳稱，上述選擇包括「置抵定息按揭優惠」，提供首一或兩年定息2.75%，其後低至銀行同業拆息(H)加1.3厘或最優惠利率(P) 減2.4厘(P現為5.125厘)，並享有高達貸款額1.9%的現金回贈。另提供「高成數按揭推介」，按揭成數高達70%，超越按保樓價上限。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相信《施政報告》出台後，後市方向明確，樓市交投步伐會再次加快。