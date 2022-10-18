道期升逾400點　日圓續創32年低

●美匯指數報112.03；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2126；美元兌日圓報148.95，日內曾低見149.07，續創32年低；歐元企0.9858，英鎊曾彈上1.14，現處1.1357。金價報1,657美元。布油報91.88美元，紐油報85.79美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨升456點。

●市後關注點

20:15 加拿大9月新屋動工

21:15 美國9月工業生產

22:00 美國10月NAHB房產市場指數

-盈喜兼美銀證券續叫買，比亞迪股價漲6%。

-新股專輯：飛天雲動曾「潛水」一成。

-麥格理下降舜宇光學今年純利預測及目標價。

-大和及花旗料華晨或派特別息，齊予「買入」評級。

●中國經濟：

-多家內航公司恢復並增加多條國際航線。

●外匯：

-日圓兌美元直逼150心理關口，市場關注央行干預行動。

-侯俊偉幾乎煞停減稅計劃，英鎊兌港元重上8.97。

●末日博士魯比尼︰WW3已開打，全球面臨三大衝擊...

●【經濟合作】南非：沙特阿拉伯有意加入金磚國家。

●傳瑞信部署出售美國資產管理業務。

●美國擬再釋放千萬桶石油儲備。

●麥樸思：美息或加至9厘，將投資呢幾個市場...

●美股：

-微軟公司據悉裁員，涉不多於1,000人。

-幾時出摺機？分析料蘋果後年先推iPad，一個原因iPhone要稍等。

●南韓現代汽車擬出售俄羅斯工廠。

●渣打：港逾7,800億零售資金可調撥至可持續投資。

●黑田東彥稱無意辭去日本央行行長一職。

●9月晶片交貨期再縮至26.3周，連跌5個月。

●加央行調查：企業通脹預期仍高，商業信心創疫情以來最大跌幅。