道期升逾400點 日圓續創32年低
2022年10月18日 16:11
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●美匯指數報112.03；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2126；美元兌日圓報148.95，日內曾低見149.07，續創32年低；歐元企0.9858，英鎊曾彈上1.14，現處1.1357。金價報1,657美元。布油報91.88美元，紐油報85.79美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨升456點。
●市後關注點
20:15 加拿大9月新屋動工
21:15 美國9月工業生產
22:00 美國10月NAHB房產市場指數
●恒生指數全日收報16,914點，升301點或1.81%；國企指數收報5,756點，升123點或2.18%；科技指數收報3,336點，升136點或4.25%。主板成交997億港元。https://bit.ly/3VtUtmp
-盈喜兼美銀證券續叫買，比亞迪股價漲6%。
-新股專輯：飛天雲動曾「潛水」一成。
-麥格理下降舜宇光學今年純利預測及目標價。
-大和及花旗料華晨或派特別息，齊予「買入」評級。
●滬綜指收跌3點，釀酒股領跌0.8%，金融及地產股同跌0.6%，水泥股跌0.4%；而汽車製造股升0.4%。https://bit.ly/3eFsQWI
●中國經濟：
-多家內航公司恢復並增加多條國際航線。
●外匯：
-日圓兌美元直逼150心理關口，市場關注央行干預行動。
-侯俊偉幾乎煞停減稅計劃，英鎊兌港元重上8.97。
●末日博士魯比尼︰WW3已開打，全球面臨三大衝擊...
●【經濟合作】南非：沙特阿拉伯有意加入金磚國家。
●傳瑞信部署出售美國資產管理業務。
●美國擬再釋放千萬桶石油儲備。
●麥樸思：美息或加至9厘，將投資呢幾個市場...
●美股：
-微軟公司據悉裁員，涉不多於1,000人。
-幾時出摺機？分析料蘋果後年先推iPad，一個原因iPhone要稍等。
●南韓現代汽車擬出售俄羅斯工廠。
●渣打：港逾7,800億零售資金可調撥至可持續投資。
●黑田東彥稱無意辭去日本央行行長一職。
●9月晶片交貨期再縮至26.3周，連跌5個月。
●加央行調查：企業通脹預期仍高，商業信心創疫情以來最大跌幅。