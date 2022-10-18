今年中銀香港南北雙向開戶數目增近萬戶

自跨境理財通服務啟動一年以來，中國銀行（香港）由今年年初至今南北雙向開戶數目新增近萬戶，其中8月推出「南向通」手機銀行線上開戶服務後，南向開戶申請大幅上升，南北雙向的資金匯劃總量亦持續增長，其中「南向通」今年新增資金匯劃量在大灣區市場佔比亦已超過4成。

現時中銀香港於多個重要口岸及標誌性地點共設立了9個跨境理財服務中心，不斷豐富「南向通」的產品選擇，陸續新增超過40隻產品，目前提供涵蓋人民幣、美元、港元等多種貨幣，包括基金、零售債券、存款和外匯等合共超過160隻投資產品。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，相信理財通的運作將會愈來愈成熟，預計理財通的開戶配套服務亦會不斷優化。中銀香港將繼續加強遙距服務，以及與內地中國銀行的聯動。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，在產品偏好方面，「南向通」9成為全新客戶，持有基金產品的客戶中8成選擇股債混合基金，主要投資於環球地區，以實現多元資產配置，投資貨幣以人民幣為主。由於內地人民幣理財產品選擇豐富且靈活度較高，北向通客戶偏好選擇人民幣理財產品，而超過8成的「北向通」新客戶此前在內地僅持有存款，而未曾認購過公募基金或其他理財產品。