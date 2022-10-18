【產經直播】恒指再次由跌轉升 有啟示？
2022年10月18日 16:22
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港股周二(18日)反覆做好，恒指高開247點後，隨即轉跌54點，但其後再拗腰倒升，更以全日最高位收，收市升301點，報16,914點，大市成交997億元。港股連續兩日出現倒升，有咩啟示？短期有冇望重上萬七點關。
車股升勢強勁，比亞迪股份(01211)發盈喜，預料今年第三季度歸屬於上市公司股東淨利潤按年增逾3倍，美銀指，其盈利預告勝預期，並維持「買入」評級，比亞迪股價抽升半成，股份近日日升日跌，短期波動在所難免？其他車股如零跑汽車(09863)及華晨中國(01114)亦錄不俗升幅，汽車板塊前景？
體育用品股榮辱互見，安踏體育(02020)第三季安踏品牌產品零售額錄中單位數增長，同時被瑞銀降目標價，安踏股價跌逾3%；反觀特步國際(01368)第三季主品牌零售銷售按年增長20至25%，刺激股價升逾4%。體育用品股點樣揀？面臨住咩風險？
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