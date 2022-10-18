【產經直播】恒指再次由跌轉升 有啟示？

港股周二(18日)反覆做好，恒指高開247點後，隨即轉跌54點，但其後再拗腰倒升，更以全日最高位收，收市升301點，報16,914點，大市成交997億元。港股連續兩日出現倒升，有咩啟示？短期有冇望重上萬七點關。

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