GUM：9月強積金總資產跌破1萬億元水平

GUM(前稱「駿隆」)公布，對於整體資金流向、個別基金表現及強積金總資產於9月份跌破1萬億港元水平，GUM執行董事王玉麟分析，過去3個月共有約30億港元從混合型資產基金市場流出，平均流入至股票基金和債券和貨幣市場，各15億港元。9月強積金成員主要把資金轉入保證基金和強積金保守基金，共佔約七成淨流動資金。

對資金流向以及強積金總資產下跌，該行認為強積金成員應避免就市場波動而過於頻繁調整強積金資產配置，反應多理解個人的資產分布和相關資產於現時市況下所受到的影響，及或考慮較長線的投資年期。除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

強積金市場佔有率方面，業界龍頭首三位依次為宏利(27%)、滙豐(17.8%)及永明(11.1%)。於過去12個月，宏利(+0.58%)及永明(+0.28%)錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐(-0.19%)的市場佔有率則下滑最多。

積金局就GUM的數據回應指，強積金乃跨越超過40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。呼籲計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。