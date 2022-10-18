法國大罷工！核電廠煉油廠交通陷混亂　經濟或崩潰？

綜合報道，法國工會周二(18日)開始全國的罷工，在數十年的高通脹情況下要求提高工資，並使總統馬克龍(Emmanuel Macron)面臨今年5月份連任以來最嚴峻挑戰。

是次罷工影響學校及交通等公共部門，是過去數周罷工行動的延續。目前，罷工已擾亂法國主要煉油廠，令加油站供應陷入混亂。

法國政府發言人Olivier Veran稱，由於駕駛人士一直在加油站前排隊，加油站在白天或需僱用更多員工。

左翼CGT工會呼籲在Total Energies繼續罷工至10月第4周 ，雖然石油企業與其他更溫和的工會達成一項協議，包括增加7%獎金。惟CGT要求加薪10%，理由是通脹，以及分享公司的巨額利潤。

歐洲之星稱，因為罷工，正取消倫敦和巴黎的部分火車班次。

隨法國緊張局勢升級，罷工已蔓延至能源行業的關鍵部門，包括核電巨頭法國電力公司，對歐洲電力供應至關重要的維護工作將被延遲。

有工會的代表表示，罷工正影響法國10座核電廠的工作，13座反應堆的維護進一步延誤，法國發電量總共減少2.2吉瓦。公務員工會亦呼籲加入周二罷工，或破壞學校和其他公共設施。