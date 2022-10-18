信置獲選房地產可持續標準「全球業界領導者」五星級別

【營業資訊】信和置業( 00083 )剛於2022年全球房地產可持續標準(Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB)獲評選為「全球業界領導者(上市企業)」，並於GRESB房地產評估中，獲頒發可持續發展標準最高的五星級別。

GRESB房地產評估為全球性的評估及基準分析，致力於評估全球房地產業界的環境、社會和管治(ESG)表現。今年有超過1,800家房地產企業、房地產投資信託基金、基金及地產發展商參與評估，覆蓋74個國家的15萬項資產。企業會根據投資者及業界所重視的各個可持續發展範疇進行評核，包括領導力、政策、持份者參與、建築認證，以及能源使用、溫室氣體排放、用水量及廢物處理等方面績效指標。

信置一向致力將可持續發展融入營運各層面，同時為持份者創造ESG長遠價值。今年該集團的《可持續發展願景2030》新增15個目標，至合共有38個目標，進一步推動實踐可持續發展，包括於2025年前讓100%員工，透過信和可持續發展學堂接受ESG相關培訓，並於2030年前增加員工總培訓時數一倍(以2019年為基數)，促進持份者參與可持續發展。

信置副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，集團很高興於今年獲得最高五星級別，這項國際認可的評級基準排名，見證著公司自2019年首次參加GRESB評核以來，在ESG方面的表現持續進步。他並指，將會繼續合力透過更多元化的可持續發展舉措，為環境及社會帶來積極影響，致力建構更美好生活。