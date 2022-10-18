【未解燃眉】港口設備不足　歐海岸大批LNG船等卸「氣」

俄烏戰爭引發歐洲能源危機，西方國家尋求使用非俄國供應的能源。外媒報道，為應對潛在的能源危機，歐洲多國將目光轉向海運的液化天然氣(LNG)應急，不過由於當地「再氣化」能力不足，短時間大量供應，有數十艘裝載LNG的船隻在歐洲海岸附近漂流，無法及時卸貨。

數據顯示，逾35艘LNG船舶在西班牙和地中海漂流，當中僅西班牙加的斯灣(Bay of Cadiz)已停泊至少8艘船隻。據報，塞港是由於當地再氣化工廠儲罐「幾乎已經裝滿」，且無法及時將天然氣輸送到歐洲各國。

有分析師稱，西班牙本周僅在其再氣化碼頭為LNG貨船提供6個泊位，遠遠消化不及塞在港口的LNG船隻的五分之一。

西班牙擁有歐盟內最大的再氣化能力，佔歐盟全部液化天然氣的33%和44%的液化天然氣儲存能力。西班牙天然氣經營商Enagas稱，由於產能過剩，可能會拒絕LNG卸載，再加上氣化工廠儲罐不足，預計情況至少會持續至11月的第一個星期。

數據分析公司ICIS的LNG分析師Alex Froley表示，目前大量的船隻在西班牙南部或地中海附近等待，還有一些船隻在英國附近等待卸貨。

他補充，另外一個塞港原因，為隨着冬季臨近，預期天然氣價格將繼續上漲，因此可能有一些船隻「是在等待以更高的價格出售」，而差價亦足以抵銷停泊在近海所產生的額外運輸成本。