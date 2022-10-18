將軍澳私樓呎價貼近居屋　慧安園三房售603萬

二手樓夠平才有承接，將軍澳慧安園有三房單位，累減147萬元，最終以603萬沽出，呎價約12,012元，屬近一年多低位，更貼近區內居屋價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨12座高層6室，實用面積約453方呎，兩房間隔，望園景，放盤時叫價約780萬元，見近日市況淡靜，及加息等因素影響，經議價後以690萬元易手，呎價約15,232元，屋苑10月暫錄兩宗兩房戶低於700萬元成交。

●世紀21北山嚴智贇指，北角豪廷峯2座低層E室，實用面積約801方呎，套三房加工人房間隔，望園景，成交價約1,630萬元，呎價約20,350元，呎價創屋苑過去一年多的新低，低市價約10%成交，新買家為區外換樓客。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤稱，樂富居屋康強苑高層5室，實用面積約530方呎，兩房間隔，未補價第二市場以482萬元成交，呎價約9,094元，為同類型單位近4年新低，原業主放盤兩個月，原先叫價530萬元，減價48萬元成交。

●世紀21家天下黎振傑透露，奧運站柏景灣9座高層E室，實用面積約471方呎，兩房間隔，望街景，以940萬元成交，呎價約19,958元，原業主於2016年3月以728萬元購入，持貨逾6年帳面獲利212萬元，單位期內升值約29%。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳慧安園4座中層C室，實用面積約502方呎，三房間隔，5月叫價750萬元，期間調整叫價至638萬元，最終以603萬沽出，累減147萬元，減幅約19%，呎價約12,012元，呎價屬近一年多低位，貼近區內居屋價。

●美聯黃麗貞指，將軍澳君傲灣1座低層C室，實用面積約600方呎，三房間隔，早於7月以1,055萬元放盤，雖然早前多次減價，但仍未獲買家承接，最終累減200萬或約19%，近日以855萬元易手，呎價約14,250元。

●香港置業范文濤表示，將軍澳天晉II第3A座低層B室，實用面積約942方呎，套四房連工人套房間隔，以1,850萬元放盤約3個月，即吸引區客承接，雙方經議價後減價220萬元，以1,630萬元易手，呎價約17,304元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山薈朗2座高層A2室，實用面積約221方呎，開放式間隔，望園景，原先開價380萬元，放盤3個月，獲買家以378萬元承接，呎價約17,104元，原業主於2016年9月以329萬元購入，持貨約6年帳面獲利49萬元，期內升值約15%。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山聽濤雅苑7座中層E室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望園景及海景，年初放盤時叫價870萬元，直至9月時調整至750萬元，終獲買家以735萬元承接，減幅約15.5%，呎價約13,973元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區10月暫錄約39宗二手買賣，薈朗暫錄5宗，其中2座中層A2室，實用面積約221方呎，開放式間隔，雙方議價後以358萬元易手，呎價約16,199元，新買家為用家，原業主於2016年以330萬元購入，持貨約6年帳面獲利約28萬元。

●美聯何智豪表示，沙田第一城48座中低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，獲外區上車客以439萬元承接自住，呎價約15,458元，同座同戶型高層戶曾於10月錄得455萬元成交。

●中原黎宗文稱，沙田愉翠苑10月暫錄約3宗二手買賣，屋苑K座低層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約795萬元，日前議價後以728萬元易手，呎價約11,200元，新買家為用家。

●中原趙愛蓮表示，大埔翠怡花園B座低層4室，實用面積約392方呎，兩房間隔，議價後以438萬元沽出，呎價約11,173元，原業主於1996年以150萬元入市，持貨約26年帳面獲利約288萬元離場，單位升值約192萬元。

●美聯王子超稱，上水皇府山2座中層A室，實用面積約442方呎，兩房間隔，叫價628萬元放售，以590萬元售出，呎價約13,348元，低市價約7%，原業主2009年11月以220萬元購入，帳面賺370萬元。

●祥益謝利官指，天水圍嘉湖山莊麗湖居10座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，獲區內首置客購入給父母居住，原業主議價後減價達43.2萬元，以526.8萬元成交，呎價約9,631元，低於市場價。

●祥益陳秀春稱，屯門居屋兆隆苑中層9室，實用面積約566方呎，三房間隔，新買家為區內租住客，為鄰近家人居住方便照應，加上單位原先叫價由500萬元，累減20萬元，已補價自由市場以480萬元轉手，呎價約8,481元。

●美聯曾偉雄表示，青衣藍澄灣1座中高層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，最初開價600萬元，其後叫價漸下調，最終以523萬元成交，累減77萬元，呎價約11,596元。

●中原蔡偉明透露，青衣海欣花園2座中高層E室，實用面積約456方呎，兩房間隔，享園景，8月叫價720萬元。由於市況淡靜，業主期內三度主動減價，最終以625萬元沽出，呎價約13,706元，放盤三個月，共減95萬元或約13%，買家為首置上車客。

●中原胡國輝指，東涌影岸‧紅B座高層I室，實用面積約638方呎，兩房間隔，原與毗鄰H室由同一組業主持有打通自住，原業主居於美國決定賣樓，去年6月以相連形式1,800萬元放盤，終還原單位拆售，累減132萬元，以818萬元沽出，呎價約12,821元。

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