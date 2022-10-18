錦田北項目新一期推50伙價單　較同系另一期價低14%

市場相隔一個月終於有新盤開價，元朗錦田北新期數項目，今(18日)公布首張價單，首批50伙，折實平均呎價約13,088元，較該系列對上於2018年9月推出的另一期數項目、首批折實平均呎價低約14%。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna首批50伙 開放式戶折實入場390.89萬元

新地副董事總經理雷霆形容，首張價單為「最強新盤價」，該盤屬低密度住宅，兼享即買即住及交通方便的優勢，是最強的選擇。新地代理總經理陳漢麟指出，首批單位包括5伙開放式戶、23伙一房戶(當中16伙屬一房複式戶)、5伙兩房戶及17伙三房戶，實用面積279至674方呎。

售價方面，提供3種付款辦法，提供最高15.5%折扣後，折實售價介乎390.89萬至884.96萬元，折實呎價由12,388至14,438元。會視乎收票情況考慮加推的加價空間。另特別會為一房複式戶提供漸進式按揭。項目會於今日下午起對公眾開放現樓示範單位，周日正式收票，預計月內開售。

●啟德尚‧珒溋部署短期內推一伙低座複式戶招標出售

項目至今累售582伙，連同車位計套現近110億元，平均成交呎價約28,000元，目前尚餘85個單位待售，以四房戶為主。他相信，政府即將發表的《施政報告》會有救市措施，估計措施尤其有利該盤，包括針對內地居民或換樓客置業的稅項。為配合項目部署，中原按揭聯同中原地產為項目買家提供3款按揭選擇。

●何文田天鑄第1期四房售8,139萬元

新鴻基地產（00016）旗下何文田天鑄第1期，周一(18日)透過招標沽出第6座11樓A室，實用面積2,018方呎，採四房連工作間間隔，設有私人升降機大堂，成交價8,139.6萬元，呎價約40,335元。

●旺角雋薈委託香港置業獨家代理項目餘貨

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，由今年初開售至今累計沽出72伙開放式戶，佔全盤120伙的六成，涉及成交金額約3.1億港元，平均成交呎價約25,000元。項目周二(18日)公布，由即日起委託香港置業獨家代理項目餘下所有單位。俊和物業發展總經理陳健強表示，該盤現時尚餘的單位折實價由382.2萬元起，入場戶為19樓C室。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期花園別墅單位招標售1,753萬元

●啟德MONACO MARINE兩房售1,210萬

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，最新沽出第1B期27樓D室，實用面積435方呎，兩房間隔，成交價為1,210.2萬元，呎價約27,821元。