二手撻訂劈價蝕讓樣樣齊　大埔兩房4年貶24%輸279萬

二手樓頻現蝕賣，有買家腳軟縮沙。東涌屋苑近日連錄撻訂個案。其中，藍天海岸一個套三房單位，上月底以870萬元售出，有關交易已取消，並以相同價錢重新放售。

市場消息透露，上述為一個中層單位，實用面積約771方呎，上月底成交呎價約11,284元，單位已重新放盤。同區昇薈8座低層單位，實用面積約1,034方呎，早前曾以1,208萬元售出，但成交亦已取消，最新市場放盤價為1,238萬元。

嘉熙兩房4年蝕279萬

二手市場蝕讓個案續增，大埔白石角近期為「重災區」，10月錄至少6宗。美聯楊浩然指，最新錄嘉熙10座高層單位，實用面積約502方呎，兩房間隔，開價約980萬元，議價後以900萬元易手，呎價約17,928元。原業主於2018年以約1,179萬元一手購入，持貨約4年帳蝕279萬元，期內貶值近24%。

中原柯勇稱，將軍澳天晉II第1B座中層C室，實用面積約827方呎，套三房間隔，另設儲物房及工人套房，連番議價後，劈至1,438萬元成交，呎價約17,388元。原業主於2018年7月以1,498萬元買入，帳面蝕讓60萬元。

此外，各區低價成交湧現。美聯吳志輝透露，荔枝角美孚新邨2期吉利徑17號中層C室，實用面積約638方呎，原則「大兩房」，去年9月放售，累減約215萬元，以683萬元售，呎價約10,705元，低市價約6%。

太古城買賣月縮一成

鰂魚涌太古城本月暫錄約7宗買賣，平均實用呎價約16,367元，按月跌約10%。中原李百達指，屋苑耀星閣中層實用面積約506方呎單位，最新以800萬元易手，呎價約15,810元。做價屬屋苑本月最低，較個別銀行網上估價約870萬元，低約70萬元或約8%。

該行梁璟華表示，深井碧堤半島7座中高層F室兩房戶，實用面積約524方呎，累減54萬元，日前以626萬元獲承接，呎價約11,947元，較1月同類型單位做價低近12%。美聯梁浩文透露，屯門市廣場4座中高層B室，以435萬元沽出，呎價約12,323元，低市價近20%。