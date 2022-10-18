美股道指升631點　高盛漲逾5%

踏入新一季美股業績期，大型企業的成績表報喜，推動美股周二早段揚升。道指升631點，報30,816點；標指升79點，報3,757點；以科技股為主的納指升260點，報10,936點。港股夜期報16,918點，升38點，高水3點。

隨着美國加息潮持續，評級機構惠譽將美國明年經濟增長預期大削1個百分點，料僅全年僅增0.5%。所幸的是，惠譽認為下一次經濟衰退將會「相當溫和」，顯著有別前兩次大型經濟衰退所帶來的破壞。該機構指出，現時的家庭財務狀況比2008年強得多；同時，銀行體系也更加健康，幾乎沒有證據表明房地產市場過度建設。

分析多數認為，溫和衰退將會是最有利於股市的情景，因為輕微的經濟收縮有助於讓通脹回落，或意味着聯儲局加息步伐終結，同時又不至於對企業造成重大衝擊。

企業消息方面，高盛公布截至9月底止季度業績，期內收入按年升0.93%至119.75億美元，雖然其投資銀行收入大跌57.4%至15.76億美元，惟佔比最大、俗稱「炒房」的全球市場收入按年增10.51%，達到62.01億美元。該行上季純利按年跌43.94%，至29.62億美元，對應每股盈利8.25美元，優於市場預期。高盛股價早段曾升5.25%。

醫療及護理產品巨頭強生(JNJ)上季收入按年微升1.94%，至237.91億美元，勝預期。季內淨利潤按年大增21.57%，至44.58億美元；撇除單次因素後的經調整每股盈利為2.55美元，同樣好過市場預期。撇除新冠疫苗後，該企上季製藥業務收入為127.25億美元，按年升2.78%；而新冠疫苗則收入為4.89億美元，按年跌2.58%，其股價跌1.7%。

英特爾分拆旗下自動駕駛技術Mobileye上市的計劃有新進展，其將發行約4,100萬股普通股，每股定價介乎18至20美元，目料集資最多8.2億美元。按此推算，Mobileye的目標估值僅約160億美元，遠低於今年稍早前傳出的500億美元估值。英特爾股價升0.64%。

另據外媒報道，科技巨頭微軟正進行裁員，料涉及多個部門共約1,000名員工，包括Xbox、Windows、Edge等。知情人士透露，有關裁員為日常及結構性的調整，集團仍將於具增長業務上作招聘及投資，其股價升1.45%。