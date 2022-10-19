東方日報B1：美息更離地　明年睇9厘

息魔肆虐全球，歐美加息潮始終未見降溫，意味着金融市場風險尚未消退。「新興市場之父」麥樸思最新作出驚人預測，直言明年美國政策利率或升至9厘，較市場預期高出一倍。市場對加息預期不斷升溫，皆因通脹居高不下。同時，曠日彌久的俄烏戰爭繼續為火熱的物價添柴加薪之餘，亦令地緣政治局勢更加繃緊，並且進一步激化衝突。「末日博士」魯比尼更聲稱，自俄烏戰爭爆發以來，第3次世界大戰已經打響！

美國上周公布的通脹數據超出預期，令市場對聯儲局政策轉向的最後一絲幻想也完全破滅。麥樸思認為，當通脹率處於8%以上，意味聯儲局須將利率提高至9厘，才能夠有效地壓抑通脹。雖然他同時補充，如果物價回軟，當局可能不會如此激進加息，但就強調，通脹「不會很快就消退」。

在利率高企的新常態下，他還警告投資者應對大宗商品保持謹慎，原因是用家需求或會轉弱。他解釋，新興市場和歐元區商品買家手中的貨幣正在貶值，因此很快就會看到商品價格下跌。歐美經濟衰退風險上升、西方各國焦頭爛額之際，他表示自己正把資金投入印度、台灣及巴西市場，有些則投資到土耳其及越南。

內地券商中金的研究報告亦指出，雖然聯儲局已連續多次大幅加息，但美國通脹數據依舊堅挺，通脹預期再次反彈，釋放出「不友好」信號，當局或需要在短期內「更堅定、更快速」地加息，利率的頂點或也將因此而上升。中金把聯邦基金利率的峰值預測，由原來的4至4.5厘，上調至接近5厘；並指聯儲局正為抗擊通脹而作出「最後努力」，第四季度加息的步伐或不會放緩，12月加息0.75厘的機率不低。

著名經濟學家、人稱「末日博士」的魯比尼表示，從某種意義上來說，自俄烏戰爭爆發，「第3次世界大戰」已經開始，這場衝突有更廣泛的影響。他指出，當前情況就如同上世紀70年代，全球面臨各種負面供應衝擊，推高了通脹。其中包括俄烏戰爭導致能源價格、食品、化肥及工業金屬價格飆升；新冠肺炎疫情衝擊令經濟活動停止、全球供應鏈出現瓶頸、勞動力供應減少；以及內地「清零」防疫政策延續。

經濟的另一大挑戰在於地緣政治風險。魯比尼指出，目前「我們處於一個分裂的世界」，並且將會面對高通脹及經濟增長放緩，各國更關注「貿易安全」而不是自由貿易，目前中美「已經處於冷戰之中」，兩國將在商品、服務、勞動力、資本流動等方面脫鈎；就整體政治及地緣政治關係而言，冷戰正在不斷惡化。

為了對抗通脹而加息，倒頭來犧牲的必然是經濟。貝萊德智庫認為，央行過度緊縮的貨幣政策或將引發經濟衰退，並建議「減持」(underweight)美國國債。雖然過去當經濟出現衰退，央行通常會放寬貨幣政策以提振經濟，但現時通脹高企將阻礙央行減息的能力，預期發達國家的國債孳息率仍會上升，意味國債不再是投資者的避風港。

摩根大通亦表示，鑑於多國央行的「鷹」派政策立場出錯風險升溫，以及俄烏戰爭加劇市場風險，故決定降低股票的「增持」評級，料股市將保持大幅波動，藍籌業績可能轉弱。

對經濟前景的悲觀情緒，正在全球蔓延。加拿大央行的一項調查亦顯示，當地商界多數認為12個月內或出現經濟衰退。

報告稱，在高通脹、高利率及工資上升等環境下，商界對前景較悲觀，預期銷售放緩、需求疲弱，進口與出口價格放緩，但通脹保持高企，四分之三受訪者預料通脹維持在3%以上。