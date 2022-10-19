【東方產評】歐美通脹難降伏　超速加息掀風暴

歐美通脹比預期來得更猛更持久，今個寒冬歐洲通脹勢再衝頂，美國通脹同樣難下，奈何中東產油國為求自保不再賣帳，能供美國釋放的戰略石油儲備量亦所餘不多，自身增產石油亦需時。通脹巨獸難以降伏，將迫使歐美央行繼續激進加息，未來一年利率水平可能遠比想像高，各方得及早檢視利率風險並做好防範，全球經濟正要迎來十級風暴！

俄烏戰爭演變成一場持久戰，改變了全球能源和糧食格局。歐盟內強如德國，都為能源短缺綢繆，甚而延續使用核能，免得寒冬難過。奈何歐洲央行已多次表明，會繼續加息抗通脹，即使經濟受創亦在所不惜。不少歐洲企業在能源短缺和原材料價格飆升下，無法全面應用產能，對企業盈利和就業市場的打擊不容低估，加上強美元下歐元「弱過藥煲」，種種不利因素勢將拖累歐洲經濟陷入衰退。

至於美國，通脹情況更為複雜，還須面對需求端上升和供應鏈斷裂等問題。畢竟，這些年聯儲局瘋狂印鈔激化大宗商品及資產泡沫，加上拜登政府狂花錢搞基建谷經濟，已種下惡性通脹的禍根，而新冠疫情與地緣政治危機，就把這頭通脹巨獸釋放出來，要在短時間內收服這頭「巨獸」，顯然是不可能的任務。

過去美國深度介入中東政局，產油國都唯美是從。可自從美國成為淨石油出口國，並撤軍阿富汗，與中東諸國的關係已起了變化。從近期石油輸出國組織及盟國(OPEC+)未有理會美國的增產呼籲，宣布11月起大幅減產，就得到印證。最新傳來沙特阿拉伯向南非表示，有意加入金磚國家。若然屬實，說明產油國將進一步向非美經濟體靠攏，當中金磚國家兩大成員，正是全球兩大石油需求國的中國和印度。美國手上的「能源牌」失色，也令其應對今次通脹危機顯得「力不從心」。

美國國會中期選舉下月舉行，此前拜登政府正在全力維穩，包括力托美股，放任美元強勢，並繼續釋放戰略油儲來壓抑油價，避免通脹再破頂。問題是，上季美國的戰略油儲已跌至逾37年新低，上月更首次低於商業儲油量，這樣下去，其戰略油儲面對「乾塘」危機，失去緩衝的作用。更甚是，能源「底牌」路人皆見，石油期貨炒家可更放心炒作，一旦國際地緣政治風險急升，適逢全球產油量減少，國際油價再度飆漲，美國通脹隨時又被夾爆錶。

因此，目前尚未到為美息估頂的時候。聯儲局去年已錯判物價走勢，如今得堅持激進加息抗通脹。有心理準備，明年的利率水平將如投資名宿所言遠高於市場預期。債務沉重的亞洲及新興經濟體、企業和個人將首當其衝；利息成本上升，不利固定投資和消費，造成惡性循環，全球經濟明年恐怕「大禍臨頭」！

西方經濟已成全球一大負擔，要擺脫之，得圍爐形成一股新的穩定力量來平衡風險。美國主張反全球化，正正就推動全球尋求重構一個減少受西方經濟影響的新型全球化體系。明乎此，該認清這次世界大亂，尚遠未到終結時，得思考亂世的生存之道，應對好通脹猛如虎、息魔、戰爭、大蕭條的連環挑戰。