壓油價挽民望　美國擬再釋千萬桶戰略石油儲備

俄烏大戰導致能源價格飆升、美國通脹急劇升溫，成為總統拜登執政的又一敗筆。為了趕在11月初的中期大選前挽回民望，據報華府計劃再釋放千萬桶戰略石油儲備，國際油價周二反覆偏軟，紐約期油及布蘭特期油均跌0.1%。

外媒報道，拜登政府計劃至少再釋放1,000萬至1,500萬桶戰略石油儲備，同時考慮對汽油及柴油出口設限，阻止汽油價格進一步攀升，並在本周公布細節。

報道還提及，美國能源部和白宮官員本周一與埃克森美孚、康菲石油等巨型能源公司的高層開會，要求這些油企增產汽油和柴油，卻遭業界和分析員「大潑冷水」，直指限制燃料出口或導致美國部分地區油價上升，並嚴重影響依賴進口的東北地區。

為應對油價急升壓力，美國另一道板斧乃透過增產頁岩油為油市降溫。據美國能源情報署(EIA)最新估計，當地11月主要頁岩油產區原油日均產量將增加10.4萬桶，至每日910.5萬桶，創2020年3月以來最高。其中當地最大頁岩油盆地二疊紀盆地的油產量，11月日均產量則增加5萬桶，達到破紀錄的每日545.3萬桶。

不過，油價高企則帶挈一批油公司賺到「盆滿缽滿」，相關併購潮亦烽煙四起。最新美國最大可再生天然氣(RNG)生產商之一Archaea Energy稱，英國石油(BP)同意以每股26美元收購Archaea的A類及B類股票，總值近41億美元，雙方目標於今年底前完成收購。據悉今次交易落實後，將成為涉及RNG的最大行業收購案。

歐洲天然氣價格周二急挫，基準的荷蘭天然氣期貨跌逾9%，主因歐盟計劃本周推出新的干預天然氣市場措施，提議對天然氣實施動態價格上限，並管制天然氣期貨交易價格單日波幅。