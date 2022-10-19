報告：倫敦金融業空缺料季減30%

雖然英國目前的失業率仍偏低，但隨着經濟前景轉趨不明朗，有報告指出，倫敦的金融服務職位空缺大幅下降，求職人數卻創5年新高。招聘諮詢公司Morgan McKinley估計，第三季倫敦金融服務業的職位空缺按季下降30%。與此同時，估計倫敦金融業求職人數處於2017年初以來的最高水平。

現時一份倫敦的金融服務工作有約3.43人競逐，今年首季和次季則不足兩人爭一個空缺。相比起2020年最差時期約4人爭一個金融業職位空缺，情況雖略有改善，但仍處於近年最嚴峻的境況。

隨着今年投資銀行收入大幅下滑，全球併購諮詢收入和股權承銷需求大幅下降，工作崗位減少但求職者不斷湧入，加劇競爭。Morgan McKinley指出，銀行正面臨困境，早前新政府推出政策引發大混亂，使當地經濟情況更加複雜。

至於待遇方面，金融業收入也隨着通脹而水漲船高。據MorganMcKinley估計，倫敦金融服務業的平均工資今年至今上漲了22%，不過按季則下降5%。另外，「跳槽」平均可以增加20%工資。同時，許多人不僅希望增加薪酬，還希望「更好地平衡工作與生活，提高工作滿意度和擴大福利」。