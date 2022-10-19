澳門賭收上季挫七成　貴賓廳重傷

澳門博彩監察協調局公布，截至9月底止的第三季，總博彩收入55.5億澳門元(下同)，按季減少34.6%，按年更跌達七成。期內，反映貴賓廳表現的貴賓百家樂收入11.55億元，按季減少41.9%，按年更是收縮80.6%；貴賓百家樂佔總賭收約兩成，較2019年盈情前近五成顯著下跌，反映貴賓賭廳業務的式微。

至於中場百家樂在上季佔總賭收62%，達34.4億元，總額按季和按年分別跌32.3%和67.4%。

此外，澳門金融情報辦公室公布，今年首3季可疑交易報告總數量為1,677宗，按年減少13.4%，其中，來自博彩業的可疑交易報告共有866宗，按年減少15.5%。據了解，每宗逾50萬元的投注現時俱需要上報，但不一定被歸類為可疑交易。然而，分析員指，上季賭場可疑交易數量降幅顯著少於同期賭收的收縮，顯示不法分子仍喜愛用賭場作為活動的集中地，當局實有需要加強監管。

上季賭收大跌，券商瑞信隨即下調今明兩年賭收預測，認為分別只能回復至2019年的15%和35%水平，較今年6月時該行曾預測可回復至19%和38%都要低。至於短期內，該行認為濠賭業消息好壞參半，內地下月逐步復辦赴澳的電子簽注和旅行團，應有助收入改善，惟宏觀經濟疲弱、賭客支出較低、內地清零政策及致力反跨境賭博等，都成行業的風險。