鄭勤龍：恒指近期悶局即將打破

由卦象顯示，恒指走勢正處於《山雷頤》變《雷地豫》之中，在易經中，「雷」 代表着雷鳴、地震或火山爆發等令人震驚的自然現象。 今「頤」卦和「豫」卦皆帶有「雷」的元素，因此若將「雷」的意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指近日的悶局或即將會被打破。

承接上文預示恒指短線走勢或仍偏淡的《山天大畜》變《地火明夷》卦，恒指上周三(12日)在16,758點開市，上周五(14日)指數最高曾見17,028點，隨後指數於本周一(17日)出現回吐，最低曾見16,308點，昨日大市反彈了301點，收報16,914點，但最終仍然受壓於眾移動平均線之下，可說是已應驗了在短期內指數或會忽上忽落，但相信目前恒指仍未有可作大幅上升的條件的「大畜」卦和「明夷」卦卦象。

「頤」卦的大象為離火，所以只要能夠頤養足夠的動力，便可以有大幅攀升的條件，故序卦曰:《頤》者，養也。不養則不可動，故受之以《大過》。

「豫」卦的意義則有二個層面，一為豫樂、喜悅，二為預防。《繫辭傳》：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。」柝是打更用的梆子，重門擊柝是指設置重重門戶和夜晚敲梆巡更，以提防暴客。若將其意象應用於股市上，則大有一種避險情緒的意味。顯示散戶仍然要警戒市場中的種種不利因素，隨時可發酵成使大市回吐的負面消息。

故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為指數在短期內的走勢或先高後低。

玄學金融家 鄭勤龍