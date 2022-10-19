Apple推M2版iPad Pro售價6499元起　本月26日起發售

蘋果公司(Apple Inc.)在今年6月開發者大會上預告將推出M2晶片，而周二(18日)晚上宣布首款配備M2晶片的iPad Pro正式登場，配備Wi-Fi 6E，屏幕尺寸分為11吋及12.9吋，售價由6,499元起，即日起預售，10月26日正式上市。另外，配合全新iPad Pro登場，於10月25日推出iPadOS 16予用戶更新。

是次iPad Pro配備Apple最新自研M2晶片，配備8核心CPU，速度提升15%。外觀設計方面，新iPad Pro將沿用當前一代的平邊設計，有銀色及太空灰兩色，容量包括128GB、256GB、512GB、1TB及2TB供選擇。售價方面，11吋iPad Pro的Wi-Fi型號售價由6,499元起，Wi-Fi+流動網絡型號由7,699元起；12.9吋iPad Pro的Wi-Fi型號由8,899元起，Wi-Fi+流動網絡型號由10,099元起。

此外，Apple將推出新一代、專為客廳而設的Apple TV 4K，賣點是由A15仿生晶片驅動，搭載tvOS操作系統，同時配搭Siri Remote，令打機及睇片更流暢。有兩種配置選擇，分別為Apple TV 4K(Wi-Fi)，提供64GB容量及Apple TV 4K(Wi-Fi+Ethernet)，提供 Gigabit Ethernet以支援快速網絡連接和串流；另更支援無線網狀網絡協定Thread，以連接更多智能家居配件。新一代Apple TV 4K連Siri Remote售價由1,049元起，即日開始預訂，11月4日起發售。

Apple收報143.75美元，升0.9%。