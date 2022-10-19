港股好淡角力　科網股拖低大市　內房股做好

港股缺乏方向，恒生指數低開過百點後一度收復失地，惟16,900點水平又有阻力，復跌約百點，於16,800點水平爭持。國企指數跌60點；科技指數跌80點，主板成交280億港元。

大型科網股拖低大市，美團跌3.4%；京東集團及網易跌3%；騰訊跌1.8%；阿里巴巴跌1.6%；百度跌1.2%；小米集團跌0.6%。

金融股個別發展，友邦保險升近1%；香港交易所績前靠穩，暫升0.4%；工商銀行及建設銀行升0.8%及0.4%。滙豐控股跌0.7%；中國平安跌1.3%。

內房股做好，碧桂園彈5.6%，是表現最佳藍籌；中國海外升5%；華潤置地升4.6%；碧桂園服務升3.3%；龍湖集團升2.2%。

【09:20】港股偏軟 滙豐及騰訊跌1%

市場觀望特首今早發表《施政報告》，港股開市偏軟，恒生指數跌108點或0.64%，報16,805點；國企指數低開39點或0.69%，報5,716點；科技指數跌27點或0.82%，報3,308點。

大型科網股回軟，網易跌1.9%；京東集團跌1.8%；阿里巴巴跌1.2%；騰訊跌1.1%；百度跌0.6%；美團跌0.4%；小米集團無起跌。

金融股合力拖低大市，滙豐控股跌1.2%；中國平安跌1%；友邦保險跌0.1%；招商銀行及建設銀行齊跌0.4%；香港交易所及工商銀行無起跌。