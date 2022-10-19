渡邊太太狂沽Yen　兌美元交易額首破1000萬億日圓

外媒報道，日本推行寬鬆貨幣政策，致日圓兌美元持續貶值，近期更創出32年新低，有直撲150關之勢，帶動日本國內散戶的日圓利差交易熱潮，被稱為「渡邊太太」(Mrs. Watanabe)的一眾日本師奶炒家9月大顯身手，日圓兌美元交易額首度突破1,000萬億日圓(約52.63萬億港元)，創下單月新高。日圓兌每美元最新報149.17，每百日圓兌港元報5.2626。

報道指，據日本金融期貨交易業協會周一(17日)公布49家機構的數據，「渡邊太太」交易額中，日圓兌美元達到1,098萬億日圓，創下新高，幾乎是銀行間的貨幣交易規模。

報道指，由於日圓貶值及美元升值，美日利差持續擴大、利率差收入增加，讓向來偏好逆向操作的「渡邊太太」轉為順向操作，改成沽日圓、買美元。

「渡邊太太」泛指日本炒作外匯的散戶。「渡邊」是日本大姓，加上「太太」以代表當地主婦，「渡邊太太」雖不太專業，但勝在人多勢眾、行動一致，實力不容小覷，集眾人之力可以在外匯市場呼風喚雨，美元、英鎊、澳元及紐元等也曾是他們的目標。