【高盛推介】港交所周三業績 資金短線兩邊部署
2022年10月19日 10:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所將於周三(19日)公布今年第3季業績，周二(18日)跟隨大市升約2.3%，周三早段再度走高，股價過去兩日上試260港元關口乏力。現報259.2元，逆市微升約0.5%。市場料港交所今年第3季，純利介乎21億至24.8億元，按年下跌23.7%至35.4%；期內收入及其他收益介乎41.44億至43.5億元，按年下跌18%至21.9%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周三(12日)至本周一(17日)共錄得約2千萬元資金流入後，周二資金趁反彈沽出，錄得560萬留出。淡倉則在周二獲資金轉向流入，140萬元資金流入。
投資者部署時要留意，業績前後引伸波幅或會有變動，部署時宜選擇貼價產品，減低波幅風險，或可以留意受波幅影響低的牛熊證，選擇合適的收回水平控制風險。
如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價300元以下產品中，槓桿最高之一的港交購(25960)。貼價選擇可留意高敏感度港交購(26717)。牛證方面可留意屬近牛的新上市港交牛(54300)，與現價有約20元收回距離。
港交購25960，行使價299元，2023年3月23日到期，實際槓桿7.6倍，行使價300元以下產品中，槓桿最高之一。
港交購26717，行使價279.99元，2023年3月29日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、高敏感度。
港交牛54300，收回價240元，行使價238元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，新上市近牛。
港交牛51227，收回價230元，行使價228元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，新上市近牛。
港交沽26138，行使價260元，2023年4月6日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。
港交熊54306，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，新上市貼熊，槓桿高，只宜即市部署。
港交熊53478，收回價290元，行使價292元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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