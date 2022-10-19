施政報告：合資格人才居港7年後可申請退還額外印花稅

行政長官於新一份施政報告中宣布，合資格外來人才，在港居住滿7年，成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付的額外印花稅。

行政長官續稱，合資格外來人才如在今天或以後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但他們仍須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅。這將使其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。有關安排適用於任何在今(19日)或以後簽署的「買賣協議」。

其實市場一直有聲音要求港府「撤辣」，星展銀行(香港)研究部執行董事兼香港房地產業分析師丘卓文表示，本地住宅樓價自去年高峰已回落約11%，旨在遏抑樓價的「三辣稅」，即買家印花稅(BSD)、額外印花稅(SSD)及雙倍印花稅(DSD)有否需要存在是值得探討。他指出，自推出SSD後，炒家已絕迹，DSD則壓抑了投資需求。現時人才競爭激烈，若這些辣招導致香港吸納人才方面處於劣勢，重新審視這些措施是合理。他續稱，如果當局放寬BSD，配合潛在通關因素，有望刺激樓市需求。