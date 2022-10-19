【高盛推介】美團回調整固落後大市 北水連日趁低吸納
2022年10月19日 11:25
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團在上周四(13日)起終止5連跌後連日反彈，周二(18日)反彈重上150港元水平收市，升約2.9%。周三(19日)則低開約0.4%後受壓跌幅擴大，最低見147.2元，落後大市。有券商料美團旗下外賣業務和餐飲平台整合，可吸引商家及產生協同效應，並增加廣告收入。該行維持美團「買入」評級，目標價296元。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周一(17日)及本周二共錄得約850萬元資金流入。周三再度見資金積極趁低吸納。
觀察港股通資金流向，周二北水繼續買入美團，錄得約8.6億元資金淨買入。
美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿。
美團購26103，行使價184.98元，2023年2月13日到期，實際槓桿6.1倍，中期、低街貨。
美團牛54011，收回價135元，行使價132元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿4.0倍，中期、低街貨。
美團熊53600，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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