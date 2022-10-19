港交所：第三季純利按年跌30%至22.63億元

至於首9個月的股東應佔溢利則為70.99億元，較2021年首三季下跌28%，每股基本盈利5.61元。

新股市場方面，第三季香港首次公開招股(IPO)市場回暖，期內共有29隻新股上市，總集資額達535億元，是2022年上半年集資額的2倍多；首三季合計新股總數共56隻，集資額共732億元。至於2022年9月30日共有144宗上市申請正處理中，當中包括3宗仍在處理中的 SPAC上市申請。

集團行政總裁歐冠昇稱，儘管全球經濟疲弱、加息周期到來、通脹壓力上升，以及地緣政治持續緊張，第三季度仍取得較穩健的業績。財務數據雖較去年同期創下的紀錄有所下跌，現貨市場表現續疲弱，但也看到新股市場出現復甦迹象、衍生產品市場交易暢旺、滬深港通和債券通繼續表現強勁，港交所已為迎接市場回暖做好準備。展望未來，將繼續投資人才與科技，同時積極審慎地管理成本，圓滿落實各項工作，致力於實現建設「面向未來的領先市場」的願景。