萊坊：今年樓價料挫8%　明年跌幅有望縮至半成內

萊坊認為，施政報告政策長遠有助樓市平穩發展，但今年整體住宅樓價仍有約8%跌幅，而明年樓價跌幅有望收窄至5%以內，而新盤樓價將相對穩定。

該行董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，政府減辣放寬外來人才買家印花稅及新住宅從價印花稅，對整體樓市氣氛帶來好消息，但購買力要時間釋放，相信短期內整體住宅成交量僅升10至15%，預計全年一、二手成交量為50,000至53,000宗，將按年下跌約三成，明年有望回升至60,000宗水平。

不過，預計放寬相關印花稅後的成交量，與沒有任何辣招時相比仍然低四至五成，雖然現時沒有條件完全撤辣，但認為有需要同時放寬額外印花稅以增加二手市場流轉，現時該稅項已經與樓市完全脫節。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管李敏賢稱，合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已額外繳付的印花稅，對短期樓價影響有限。另預期各項「搶人才、搶企業」細節能吸引海外人才來港，對住宅長租及短租需求均有支持，相信明年住宅租金走勢有望平穩向上。

萊坊專業服務董事總經理陳致馨稱，支持政府建議將樓齡達50年或以上舊樓的強拍申請門檻，由現時80%降至70%，讓年久失修或有潛在安全問題的建築物可以出售和重建，加快市區重建。