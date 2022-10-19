生產力局對施政報告支持創科發展的措施表示歡迎

生產力局表示，歡迎施政報告內提出一系列支持創科發展的措施及願景，將積極配合政府繼續發展香港為國際創新科技中心，加强產學研協作，推動「從1到N」的科研成果轉化及產業發展，進一步完善本地創科生態圈及產業鏈，推進香港「再工業化」及智能製造發展。

生產力局指，對於施政報告全方位支持本港創新科技發展及投放更多資源於創科產業感到鼓舞。該局致力推動高增值產業發展，支援本港傳統工業透過創科升級轉型，於促進科研成果商品化，壯大創科人才庫方面一直不遺餘力。局方將與業界的密切聯繫，做好政府與業界之間的橋樑，透過先進技術、未來人才培訓及政府資助，全力支援本地企業，促進本港創科和再工業化雙軌發展，説好香港創科故事，致力推動香港成爲國際創新科技中心。

生產力局全力支持政府將在今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，並為完善創科生態圈、壯大創科人才庫、建設智慧香港及積極融入國家發展大局及同時鞏固香港國際化優勢的四大發展方向重點政策提供全力支援；亦會繼續於生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業為企業提供支援。