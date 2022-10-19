道期牛皮 日圓曾貶至149.5

●美匯指數報112.26；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.2386；美元兌日圓報149.37，日內曾低見149.5，續創32年低位；歐元企0.9836，英鎊處1.1277。金價報1,643美元。布油報89.69美元，紐油報83美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨升31點。

●市後關注點

20:30 美國9月建築批核

20:30 美國9月新屋動工

20:30 加拿大9月消費物價指數(CPI)

-港交所就允許特專科技公司上市諮詢，涉及五大行業。

-港交所：第三季純利按年跌30%至22.63億元。

-摩通看好內地電訊領域，中移最具防禦力。

-港交所：續與夥伴緊密合作，推動資本市場發展。

-李寧為新款服裝風波道歉。

●施政報告：

-合資格人才居港7年後可申請退還額外印花稅。

-擬設「香港投資管理有限公司」，促進產業經濟發展。

-下財年賣地計劃再推「首置」項目助青年上車。

-加大支援中小企，再延長「還息不還本計劃」。

-提升國際金融中心競爭力，港交所明年修改上市規則。

-應科院：施政報告計劃有助豐富本港創科人才庫。

●英倫銀行11月1日開始啟動量化緊縮，今年暫不沽長債。

●英國9月CPI按年升10.1%，高過預期。

●外匯：

-渡邊太太狂沽Yen，兌美元交易額首破1,000萬億日圓。

-日本再對圓匯急跌響警，黑田東彥：弱Yen不利企業及經濟。

●全球智能手機第三季出貨量按年跌9%。

●阿克曼押注疫情及加息勁賺390億。

●美股：

-需求不及預期，傳蘋果大削iPhone 14 Plus產量。

-Apple推M2版iPad Pro售價6499元起，本月26日起發售。

●必和必拓：仍料全年銅產量為164萬至183萬噸。

●聯儲局卡什卡利：核心通脹不回落，美息須升破4.75厘。

●中國連續兩個月增持美國國債。