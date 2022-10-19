經絡：新來港人士買樓平均購入樓價約1000萬

今日行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，當中為招商引資引才而推出一系列的新措施，最受關注的一項為合資格外來人才在成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，舊有機制下非香港永久性居民購買住宅物業時，需要繳付15%的買家印花稅（BSD）以及15%第一標準稅率從價印花稅（AVD），兩者稅率合共為30%，降低來港工作人士的置業意欲。而近年本港人才一直流失，曹德明認為新措施可助外來人才減輕置業稅款負擔，相信長遠可吸引他們留港發展及定居。

退稅措施有助吸引專才如新來港人士在港長期發展，事實上該批人士屬有潛力的買家，今年第三季透過經絡按揭轉介申請按揭的個案中，該批人士按揭申請宗數佔整體按揭申請比率連升兩季至近2成半（24.5%），佔比為近幾年的季度新高。另外，今年經絡新來港人士客戶的平均購入樓價為約$1,000萬元，如在舊機制下，以非香港永久性居民身份置業時需支付合共30%即300萬元印花稅，但在新機制下，當成為香港永久性居民後，便可退回26.25%即262.5萬元的印花稅，稅款負擔大幅減少。曹德明相信新措施推出後，按揭申請佔比將會有上升空間。

《施政報告》另提出其他吸納外來人才的計劃，當中包括為期兩年的「高端人才通行證計劃」，合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並於過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士，此計劃或可帶動中高價物業及租賃市場的需求。若以年薪250萬元，即月薪約20萬元計算，在有充足首期資金以及可通過現時壓力測試的情況下，可負擔的樓價上限約4,500萬元，加上退稅措施幫忙下，曹德明認為此計劃長遠或有機會帶動樓價4,500萬元以下物業的交投，對樓市亦有正面支持作用。