李寧第三季同店銷售按年錄高單位數增長
2022年10月19日 16:39
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李寧(02331)公布2022年第三季度最新營運狀況。同店銷售表現方面，以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算(不包括李寧YOUNG)，截至2022年9月30日止第三季度，整個平台之同店銷售按年錄得高單位數增長。就渠道而言，零售(直接經營)渠道錄得中單位數增長及批發(特許經銷商)渠道錄得高單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為10%至20%中段增長。
零售表現方面，截至2022年9月30日止第三季度，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得10%至20%中段增長。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)錄得10%至20%中段增長，其中零售渠道錄得20%至30%低段增長及批發渠道錄得10%至20%低段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得20%至30%中段增長。
至於銷售點數量，截至2022年9月30日，於中國，李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6,101個，較上一季末淨增加164個，本年迄今淨增加166個。在淨增加的166個銷售點中，零售業務淨增加179個，批發業務淨減少13個。
截至2022年9月30日，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1,238個，較上一季末淨增加63個，本年迄今淨增加36個。