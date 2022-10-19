布少明：施政報告等同減辣　料放寬限制為未來房策主流

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，是次施政報告等同於宣布減辣，料放寬置業限制將成為未來政府房策的主流方向，有助驅散市場的觀望氣氛，有助吸引現於香港工作、而又未成為香港永久居民的人才入市，尤其是已來港居住近5年或以上的人士，預計受惠人數高達18.4萬，為樓市帶來新的購買力。

根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年上半年內地買家(以買家姓名的英文拼音鑑別)佔個人買家於香港樓市一手私宅註冊量佔約11.7%。今年新盤推盤步伐大減下，佔比與過去7年半平均約12.7%相差不遠，足見內地買家鍾情本港一手物業。

值得留意，二手方面，今年上半年內地買家佔個人買家於香港樓市二手住宅註冊量佔約7.5%，較過去7年半平均約6.3%更高，反映內地買家亦喜愛本港二手物業。

布少明又指出，自從金管局宣布降低壓測要求後，二手住宅物業的睇樓量已見明顯增加，相信降低壓測及減辣可為本地樓市注入新動力，相信第四季樓價跌幅會放緩甚至回穩，現時樓價已跌約8.6%，預計全年樓價跌幅有機會在10%以內，一手及二手成交量亦有望回升。