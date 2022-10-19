戴德梁行：未來住屋需求有增無減　料私樓仍供不應求

戴德梁行環球董事、大中華區行政總裁趙錦權表示，住屋問題一直是香港市民的關注焦點，樂見今屆施政報告多管齊下提量，增加土地及房屋供應。其中未來十年私營房屋需求為12.9萬個單位，並在未來五年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，該數字或有機會低於市場實際需求。由2016至2020年，本港一手私人樓宇成交量由1.5萬至2.1萬個單位不等，加上政府將推出多項措施吸納外來人才，住屋需求將有增無減，或會供不應求。

該行建議政府應重新檢討公屋政策，並設定日後居屋的轉售安排，另政府亦考慮透過資助房屋協助青年人上車，如重建或將部分公營或資助房屋撥作可負擔的房屋，以低於市價或以先租後買的形式，以供年輕專業人士購買。

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻指，十分贊同北部都會區是未來的策略發展據點，亦是驅動香港再創高峰的新引擎，將位處核心商業區而沒有特定地域要求的政府辦公室，遷往「北部都會區」，帶動該區發展並騰出核心商業區土地，亦是一個正面訊息，顯示特區政府的決心，全力促進北部都會區的發展。​該行期望日後會有跨境管理委員會，進一步協調香港大灣區的土地規劃及長遠發展。