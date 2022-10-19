陳永傑：施政報告影響正面　樓價料喘定今年跌1成內

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，今次施政報告「治標」方案為樓市減辣，寬減買家印花稅措施。「治本」方案則是一系列優化造地程序及多項大型基建，穩定香港長遠房屋供應，兩方案並行，為樓市帶來正面訊息，惟不會大力刺激物業交投，對物業市場即時影響輕微。

根據入境處資料顯示，過去7年透過該六項人才計劃來港的人才達32.4萬多人，單是今年首6個月已有9,881名人，相信該近32.4萬名人才可直接受惠是次退稅計劃，亦可為樓市即時注入新動力。

陳永傑另指，施政報告一系列提效建屋措施，於長遠而言，有助穩定私人住宅市場供應，如未來五年，提供興建7.2萬個住宅單位的土地供應。而新鐵路線的落成，可起動相關區域周邊物業，料該等區域持有物業的發展商亦會加快推盤。

陳永傑補充，施政報告的落實，可釋除過往市場的觀望情緒，加快入市決定，料發展商亦會加快推盤，惟面對外圍經濟動盪及加息等因素，預計平均每月一二手成交量約3,800宗，全年約46,000宗，創有紀錄以來26年新低。樓價相信可喘定，年度跌幅維持10%以內。