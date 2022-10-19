香港銀行學會歡迎施政報告中的引資引才新政

香港銀行學會歡迎《2022年施政報告》中提到一系列有關引資引才的新措施，包括成立「引進重點企業辦公室」和「人才服務窗口」，以及推出「高端人才通行證計劃」等。

《施政報告》中提及，政府除積極培養和留住本地人才外，同時會更進取地招攬外來人才，措施包括成立「招商引才專組」，加強於內地和海外推廣。「優秀人才入境計劃」的年度配額將暫時取消，以吸引更多世界級優才來港，並放寬「非本地畢業生留港／回港就業安排」，包括以試行形式擴展至本港大學粵港澳大灣區校園的畢業生。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗指出：「我們非常支持施政報告提出有關吸納人才的方向，包括推出『高端人才通行證計劃』及放寬『非本地畢業生留港／回港就業安排』，能夠為本港帶來全球頂尖人才及加強大灣區的人才互動交流。香港銀行學會將全力支持這些措施的推行，繼續為計劃加入本地銀行業的人才提供相關的技能培訓及專業資格課程。我們更將加強業內在人才發展方面的協作，充實本地銀行業人才庫，以持續提升香港金融服務業的專業水平。」

學會亦歡迎提出有關對接國家戰略增強發展動能，及全面提升香港作為國際金融中心的服務競爭力。