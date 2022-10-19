施政報告無料到！東涌藍籌盤蝕讓走貨　將軍澳劈價求沽

施政報告「無料到」，並未見特別撤辣措施，對近期樓市跌勢短期難有幫助，二手業主繼續劈價自救，藍籌屋苑即錄蝕讓個案。

中原陳繼成表示，施政報告多屬長遠規劃，料對樓市即時影響性不大。事實上，樓市仍充斥利淡因素，市況低迷下，業主仍要繼續減價，甚至蝕讓沽貨。

陳續指，東涌映灣園6座低層B室，實用面積約728方呎，套三房間隔，最初叫價860萬港元。單位早前獲買家洽購，買賣雙方拉鋸近一個月，今日(18日)施政報告公布後，業主終於讓步擴大減幅，最終以800萬元沽出，呎價約10,989元，累減達60萬元或約7%。

據了解，新買家為區內換樓客，半年前賣出自住物業，見近月樓價明顯回落，終再入市。原業主則於2019年9月以830萬元購入單位，持貨剛滿3年辣招鬆綁，帳面蝕30萬元，期內貶值約3.6%。

各區業主都繼續減價吸客。香港置業劉浩勤表示，將軍澳區今日繼續有盤減價，包括蔚藍灣畔1座一個實用面積約849方呎放盤，叫價由1,580萬元，降至1,500萬元，減幅約5.1%。同區東港城8座放盤，實用面積約463方呎，開價由800萬元，減至780萬元，減幅約2.5%。但另有不少業主仍維持原先叫價，暫時按兵不動。

元朗區二手放盤，今日都有減價。市場消息透露，爾巒茵羅洛斯大道2座放盤，實用面積約897方呎，減70萬元，現開價1,280萬元。另同區尚悅13座另一個實用面積約355方呎放盤，減價約5.7%，最新開價500萬元。