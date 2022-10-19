歐冠昇：難估港股成交量何時好轉 惟對前景有信心

他指出，今年上半年環球新股市場疲弱，但本港新股市場在第三季出現復甦，單季有29隻新股掛牌，合共集資逾500億元，超越上半年總和，而目前仍有逾140間公司等候上市。至於在歐洲及美國設立辦公室的進展良好，將有助港交所更貼近環球市場。

中國證監會推動在港主要上市的外國公司股票納入港股通，歐冠昇指，這是強大的概念，讓外國公司可以接觸國際及內地的投資者，令香港市場更具獨特性。

另外，他提到，港交所繼續投資人才及科技，並審慎管理成本，以落實計劃工作。對於提升二級市場流動性，正致力提升本港市場的吸引力，包括完善市場生態系統、增加投資產品種類、持續檢討上市架構及配合當局推進互聯互通機制持續擴容等。

港交所周三公布季績後，宣布就吸納特專科技行業公司在港上市進行公眾諮詢。歐冠昇相信，上市改革可為上市發行人及投資者帶來新機遇，並為此感到非常興奮。港交所自2018年容許同股不同權(WVR)架構、尚未有盈利或收入生物科技公司上市，至今已吸引許多公司循此機制在港掛牌，而新的建議將可覆蓋現有上市制度的覆蓋範疇不足。