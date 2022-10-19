移民劈價沽貨！長安邨月內減12%至236萬成交

移民業主為求加快套現離港，紛紛減價沽貨。青衣公屋長安邨兩房單位，10月初放盤，一口價劈約12%，未補價第二市場售236萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角維多利中心3座高層F室，實用面積約534方呎，三房間隔，望維港海景，成交價約955萬元，呎價約17,884元，新買家為區外換樓客。

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九龍區

●美聯殷勒麟表示，紅磡黃埔花園3期5座高層E室，實用面積約853方呎，套三房連士多房間隔，原業主一直持有單位作收租用途，由於近日決定移民，將單位出售套現，吸引區內上車客承接，成交價1,220萬元，較上月同期跌價約3%，呎價約14,302元。

●世紀21富山劉倩彤指，樂富居屋德強苑A座高層9室，實用面積約656方呎，未補價第二市場以780萬元成交，呎價約11,890元，有關單位為銀主盤，放盤4個月減價65萬元成交，減幅約7.7%，原業主於2020年以826萬元購入。

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新界區

●中原黃俊傑表示，青衣公屋長安邨安洋樓高層2室，實用面積約443方呎，兩房間隔，本月初放盤，未補價第二市場叫價268萬元放售，一口價減32萬元或約12%，以236萬元售出，呎價約5,327元，原業主於1998年6月以20.2萬元買入，因趕移民劈價沽貨。

●美聯潘偉良指，屯門錦華花園B座中層2室，實用面積約348方呎，兩房間隔，開價450萬元，雙方議價43.2萬元，終以406.8萬元易手，呎價約11,690元，創同類型單位新低價。

●祥益黃文樂稱，屯門珀御低層E室，實用面積約296方呎，開放式間隔，新買家經過一輪睇樓，獲減價20萬元，以422萬元購入上址作自住，呎價約14,257元。

●祥益陳秀春表示，屯門居屋兆軒苑A座高層3室，實用面積約407方呎，兩房間隔，新買家為同屋苑租客，考慮熟悉區內環境，於三個月前已鍾情上址，得知原業主減價59萬元，決定升級做業主，已補價自由市場以359萬購入自住，呎價約8,821元。

●中原吳日榮稱，大埔倚龍山莊單座數D室，實用面積約761方呎，套三房間隔，早於2017年放盤，當時叫價約790萬元，於2019年曾反價至930萬元，去年底減至870萬元，今年再減至780萬元，放盤約5年，議價售723萬元，呎價約9,501元。

●中原黃冠仁指，大埔白石角海日灣10月暫錄約5宗買賣，海日灣II6座中層C室，實用面積約243方呎，開放式間隔，開價約558萬元，議價後以423萬元沽出，呎價約17,407元，新買家為用家，原業主於2019年以412萬元買入，帳面僅獲利約11萬元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋錦豐苑10月暫錄約6宗二手買賣，屋苑C座中層14室，實用面積約433方呎，兩房間隔，議價後以未補價第二市場價386萬元易手，呎價約8,915元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑C座中層14室，實用面積約433方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場原先叫價400萬元，放盤3個月，減14萬元，以386萬元沽出，呎價約8,915元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山曉峯灣畔10月暫錄約2宗二手買賣，屋苑4座中層G室，實用面積約482方呎，兩房間隔，放盤時開價約650萬元，議價後以600萬元易手，呎價約12,448元，新買家為用家。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸6座高層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，開價約770萬元，雙方議價後以720萬元易手，呎價約14,516元，新買家為用家，原業主於2017年以672萬元購入，持貨約5年帳面獲利約48萬元，單位期內升值約7.1%。

●利嘉閣潘佳彬指，將軍澳廣場7座中低層C室，實用面積約728方呎，套三房連士多房間隔，早前叫價約1,220萬元放售，因應市況下調價錢，累減約172萬元，最終以約1,048萬元成交，呎價約14,396元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳日出康城MARINI第3B座低層F室，實用面積約356方呎，連約220方呎平台，一房間隔，日前以約680萬元易手，呎價約19,101元，新買家為同區客，原業主於2019年9月以約620.6萬元一手購入，帳面賺59.4萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑G座高層9室，實用面積約634方呎，三房間刺隔，4月放盤未補價第二市場叫價580萬元，放盤半年，終以488萬沽出，累減約15%，呎價約7,697元。

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