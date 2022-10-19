保險業聯會：防疫措施未解　難吸客戶或人才來港

周三出爐的施政報告提出多項與保險業相關措施，香港保險業聯會表示支持，但直言本港現行的旅客和市民防疫措施，在其他國際金融中心已不復存在。在這些防疫措施還未全面解除前，實難以吸引客戶或人才來港。保聯希望當局考慮取消其他防疫限制，使香港能夠牢固國際金融中心的地位，並能夠趕過其他蓬勃發展的地區。

代表全港138間保險公司的保聯表示就此成立智庫，並在8月進行會員意見調查，收集會員公司對香港作為國際保險和風險管理樞紐所面臨機遇和挑戰的看法和意見。回應的會員公司佔市場毛保費高達 86%，普遍認為自由流動的限制影響香港作為風險管理樞紐的競爭力。

有91%受訪者表示，他們留住和吸引人才的能力低於疫情前水平。另有85%受訪者同意立即取消所有旅遊限制，是作為提升香港作為國際保險樞紐地位的最重要措施。

調查顯示，許多香港保險公司關注香港作為國際保險中心的競爭力。以新加坡為例，近年來推出多項政策改革，提供財政激勵方式以吸引海外公司將業務轉移到新加坡，並吸引海外人才，例如「保險商業發展」(IBD)計劃、提供將全球和地區總部遷至新加坡的稅務優惠，及新推出的「頂級專才准證」(ONEPass)。

該會表示，新加坡政府和金融監管機構一方面正推出大量優惠措施，吸引商界人士到新加坡；另一邊廂，疫情相關的限制令到在香港營運的成本偏高，「如果想為本港的產險及壽險公司取得亞洲的離岸市場，我們必須妥善處理這兩個推拉因素，方能吸引人才和資本來港。」

保聯指，樂見施政報告已提出若干措施解決人才問題，業界已準備就緒為鞏固香港作為國際保險中心的地位作出貢獻。