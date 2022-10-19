溫灼培：英國把問題延遲但非解決

為降市場疑慮，周初英國新財長侯俊偉率先公開部分原先有待本月31日才公布的「中期財政預算案」內容。侯俊偉幾乎把全部「迷你預算案」中的方案撤銷推倒重來。很多的減稅措施固然撤銷，就連為期兩年的能源價格資助計劃，現也縮短至明年4月。而通過上述措施，侯俊偉預期可為庫房帶來320億英鎊進帳。

英國財政預算案作出180度改變後確可消除市場對英國爆發債務危機疑慮，扭轉了近日英鎊被過度拋售情況，但這也不代表英國就此能把所有問題解決。明年英國除了要面對加稅，在失去政府補貼後民眾也要面對高昂電費，這會嚴重削弱英國消費者的消費能力。再者，要應對高企9.9%通脹率，料英倫銀行亦要不斷加息，不能排除英經濟明年陷入嚴重衰退的可能性。

預算案事件中反映英經濟疲弱一面

本來只是一個「迷你預算案」，事件竟然鬧成債務危機。減稅增政府開支的做法現今差不多大部分西方政府都是這樣做，尤其是在過去疫情期間。確實英政府的減稅幅度是較深，但也不致鬧得這麼大。當中可反映出英國經濟本身脆弱程度。所以當明白這一切就明白「迷你預算案」可能只是導火線，非真正問題之所在。認為換換財長，重新加企業及富人稅，一切問題便可迎刃而解，這是妙想天開想法。相反，建議大家留意若今個冬季英國天氣如寒冷，將更凸顯當地能源危機情況，屆時或加大英鎊跌勢。技術上料英鎊初步阻力於1.15美元，龐大阻力於1.17美元。年底下跌目標料1.05美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培