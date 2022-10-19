【移英注意】英國9月通脹返40年高位　食品價更升...

英國政府推翻「迷你預算案」後，暫時平息市場混亂，惟當地未擺脫高通脹困局，在食品及飲品等價格上升帶動下，9月通脹回升至10.1%，追平7月的40年高位，反映央行「收水」迫切。周三英鎊兌美元報1.1276，兌港元則報8.847。

外媒報道，英倫銀行證實下月初將重啟縮表，但因應「迷你預算案」引發的市場動盪，初期只會拋售中短期債券，而非20年以上的長債。據悉，目前英倫銀行持有約8,400億英鎊債券，並計劃每年收回約800億英鎊債券。

事實上，央行不再推遲縮表，很大程度與國內物價高企有關。英國國家統計局周三公布，9月消費物價指數(CPI)按年升10.1%，較8月上升0.2個百分點；而扣除能源、食品及煙酒的核心消費物價指數(CPI)按年亦升6.5%；兩大數據同樣略高於預期。分項來看，當地9月食品價格按年升幅達14.6%，交通運輸價格則升10.9%。

另邊廂，與英國一樣受高通脹問題的歐盟，外界預期歐洲央行將在下周四議息後將加息0.75厘。另歐洲央行理事Gabriel Makhlouf認為，歐元區的加薪幅度一定程度會追得上通脹。