粉嶺北新盤上載樓書　特色戶入門面積158方呎

施政報告落實北部都會區的發展策略細節，粉嶺北有新盤隨即突擊上載樓書，並展開推盤部署，預料明日將會公布項目命名。該盤的特色戶實用面積由158方呎起，料細絕粉嶺。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期上樓書

據樓書顯示，該盤單位的實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔。D座大樓的標準樓層每層設有19伙，E座大樓的標準樓層每層則設21伙，各提供3部升降機。其中，面積最細的特色戶為D座地下5室特色戶，實用面積158方呎，連55方呎花園。至於全盤面積最大的單位為E座17樓1室，實用面積1,054方呎，四房間隔，連961方呎天台。

資料顯示，該盤的預計關鍵日期為2023年6月30日。另同系的第1期及第2期，已於先後於今年7月及9月推出市場，分別提供603及408伙。

●山頂種植道46號上樓書 擬轉租為賣

據一手住宅物業銷售網，山頂種植道46號，周三(19日)已經上載銷售說明書，擬部署轉租為賣。項目並排而設4伙樓高3層的樓宇，每戶實用面積逾4,000方呎，皆設私人泳池和花園。

據樓書顯示，項目位處種植道及普樂道交界，賣方為裕峰發展有限公司。 4伙並排而建，

實用面積介乎4,060至4,432方呎。當中，面積最大的A室，設有升降機，地下提供兩個停車位，1樓為客飯廳，外連1,492方呎花園，並設游泳池。拾級而上的2樓，提供3間套房。而3樓則屬主人套房範圍。全屋的平台約649方呎，另備有855方呎天台。

項目不設住客會所，項目範圍及地段的界外有斜坡，業主需分擔維修及保養斜坡等費用。資料顯示，上述項目早於2007年入伙，至今有約15年樓齡，曾經出租，其中1伙曾以月租38萬元、呎租約90元的水平獲承租。

●啟德MIAMI QUAY I增「支持高端人才」付款計劃

●馬頭角瓏碧增加建期折扣

發展商表示，項目預計本月內可以現樓式推售，並將於明年3月入伙。該盤開盤至今，累計售出26伙，成交呎價由23,144至28,211元，套現逾2億元。

●大埔白石角嘉熙四房售1,900萬元

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄277宗終止交易