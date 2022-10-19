粉嶺北新盤上載樓書 特色戶入門面積158方呎
2022年10月19日 21:29
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施政報告落實北部都會區的發展策略細節，粉嶺北有新盤隨即突擊上載樓書，並展開推盤部署，預料明日將會公布項目命名。該盤的特色戶實用面積由158方呎起，料細絕粉嶺。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期上樓書
有新界北區的新盤全速展開推盤部署。恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第3期，周三(19日)上載銷售說明書至一手物業銷售網。該盤由兩座(D座及E座)樓高15層的住宅大樓組成，提供565伙。當中，全盤面積最細的特色戶，實用面積由158方呎起，為該系列項目共3期之中最細。
據樓書顯示，該盤單位的實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔。D座大樓的標準樓層每層設有19伙，E座大樓的標準樓層每層則設21伙，各提供3部升降機。其中，面積最細的特色戶為D座地下5室特色戶，實用面積158方呎，連55方呎花園。至於全盤面積最大的單位為E座17樓1室，實用面積1,054方呎，四房間隔，連961方呎天台。
資料顯示，該盤的預計關鍵日期為2023年6月30日。另同系的第1期及第2期，已於先後於今年7月及9月推出市場，分別提供603及408伙。
●山頂種植道46號上樓書 擬轉租為賣
據一手住宅物業銷售網，山頂種植道46號，周三(19日)已經上載銷售說明書，擬部署轉租為賣。項目並排而設4伙樓高3層的樓宇，每戶實用面積逾4,000方呎，皆設私人泳池和花園。
據樓書顯示，項目位處種植道及普樂道交界，賣方為裕峰發展有限公司。 4伙並排而建，
實用面積介乎4,060至4,432方呎。當中，面積最大的A室，設有升降機，地下提供兩個停車位，1樓為客飯廳，外連1,492方呎花園，並設游泳池。拾級而上的2樓，提供3間套房。而3樓則屬主人套房範圍。全屋的平台約649方呎，另備有855方呎天台。
項目不設住客會所，項目範圍及地段的界外有斜坡，業主需分擔維修及保養斜坡等費用。資料顯示，上述項目早於2007年入伙，至今有約15年樓齡，曾經出租，其中1伙曾以月租38萬元、呎租約90元的水平獲承租。
●啟德MIAMI QUAY I增「支持高端人才」付款計劃
特首最新發表的施政報告於吸引人才方面着墨，有市區新盤亦趁此際推出「支持高端人才計劃」的付款計劃。由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周三(19日)上載修改價單，將原有的「支持醫護心連心120天現金優惠付款計劃」取消，並改設「支持高端人才計劃120天現金優惠付款計劃」，而條款均為於簽署臨時買賣合約時付5%樓價，其餘95%樓價期後的120日內付清。
●馬頭角瓏碧增加建期折扣
個別發展商新增優惠吸客。碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周三(19日)上載修改價單，將建築期付款計劃的折扣由6%增至7%，並取消原有的「迎中秋置業賞」優惠，改為「減辣上車」優惠，由周日(23日)起，買家可享12.8萬至20.8萬的額外折扣優惠，最新價單折實呎價由22,678起。
發展商表示，項目預計本月內可以現樓式推售，並將於明年3月入伙。該盤開盤至今，累計售出26伙，成交呎價由23,144至28,211元，套現逾2億元。
●大埔白石角嘉熙四房售1,900萬元
政府公布正規劃的東鐵線科學園/白石角站，預料於2033年開通後，有買家隨即入市購入當區四房單位。嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，最新沽出3座15樓A室，為實用面積1,083方呎的四房單位，成交價為1,900萬元，呎價約17,544元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄277宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得277宗終止買賣個案，佔成交量846宗約33%，而涉及總成交金額逾43.7億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增2宗個案，包括8B座15樓C室，實用面積814方呎，三房連儲物室間隔，原本於去年6月以1,548.7萬元成交，當時呎價約19,026元，惟交易已於周一(17日)終止。