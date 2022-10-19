美股全線向下　寶潔績優逆市升逾2%

美國經濟衰退風險不斷攀升，道指周三(19日)早段跌31點，至30,492點；標指跌22點，至3,697點；以科技股為主的納指跌91點，至10,680點。

港股外圍方面，恒指夜期現報16,385點，跌126點，低水126點。

在利率料將繼續向上的預期下，美股在踏入熊市後繼續深潛。花旗表示，相對其他資產，美股所反映的經濟衰退風險最大，但仍未足夠反映相關風險，因企業盈利預測仍需進一步調整，意味美股仍未跌完。

事實上，預期美國步入衰退之聲日益響亮。外媒調查顯示，受訪的42名經濟學家表示，美國將在未來12個月踏進衰退的機率達60%，比上月同類調查高10個百分點，機率更比半年前所預期的30%大增。

日用品巨頭寶潔(P&G)公布，截至9月底止的首財季收入按年增長1.34%至206.12億美元，撇除併購因素的內生收入增長7%，加價推動了內生收入增長並抵銷了銷量的3%跌幅，為了緩和成本上漲壓力，該企的產品不斷加價，惟這舉措使產品需求下滑，使其銷量連跌兩季。

受美元攀升影響，該企下調全年收入指引至按年「倒退1至3%」，此前料錄「持平至增長2%」，維持內生收入指引「3至5%增幅」，其股價曾升2.12%。

經濟前景暗淡下智能手機需求亦見下滑，外媒指蘋果公司(Apple Inc.)以重新評估需求為由，叫停至少一家內地製造商生產iPhone 14 Plus零件，部分使用該零件的組裝商也被下令大幅減產，其股價跌0.05%。

數據方面，美國9月新屋動工按月跌8.1%至以年率計143.9萬間，少過市場預期。期內建築批核按月升1.4%至以年率計156.4萬間，則多過市場預期。