東方日報B1：港上市變革　望科企雲集

港交所上市主管陳翊庭坦言，「無水晶球」預測有多少公司會循新制度來港掛牌，但在事前的非正式市場溝通所得，有大量公司感興趣。若諮詢獲市場支持，相信首批按新規則申請上市的企業可用今年的財務資料申請，意味最快明年上半年可落實新規。

所謂「特專科技」是指新一代資訊科技、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保，以及新食品及農業技術，一聽便知切合國家亟欲擺脫關鍵科技遭外國「卡脖子」、推動「碳中和」以積極參與全球治理，以及保障食品及能源供應安全。

港交所行政總裁歐冠昇說，集團致力推動本港作為全球創新產業公司首選上市地點，正如增設生物科技章節造就香港的醫療保健融資生態圈，預期今次改革可推動區內以至其他地方於上述5個前沿行業的人才與投資金額增長，同時增加上市公司種類，讓投資者有更多選擇。

港交所今次招攬的「特專科技」公司分「已商業化」及「未商業化」兩種，其中後者因風險較高，規定較為嚴格，要求上市時預期最低市值要達到150億元，遠高於「已商業化」公司的80億元。「已商業化」之定義為經審計的最近一個會計年度「特專科技」業務之收入至少有2.5億元。

鑑於今次改革是滿足「特專科技」公司之研發所需，港交所同時建議，所有申請人均須於上市前已從事研發最少3個會計年度，而且研發投資金額須佔總營運開支也要達到一定水平，「已商業化」及「未商業化」公司的比重門檻分別為15%及50%。

為增強投資者的信心，港交所建議「特專科技」公司申請上市當日最少12個月前，已有至少兩名「領航」資深獨立投資者，各自持有上市申請當日已發行股本5%或以上的股份或可換股證券，而且不得是公司核心關連人士。所有資深獨立投資者於公司上市時的合計投資金額亦有要求，視乎上市的預期市值而定，以「未商業化」公司為例，若預期市值低於200億元就要25%、200億元或以上但不夠400億元要20%，400億元或以上要15%；「已商業化」公司也按此分3級，要求各低5個百分點。

在保障散戶方面，港交所建議降低公開發售部分佔比至5%，而超額認購的回撥機制，公開發售認購比例由最多50%降至20%。同時要求發行人須將至少一半的發售股份分配給獨立機構投資者。陳翊庭解釋，由於這類公司難以估值，具經驗的專業投資者或機構，大多有內部分析研究團隊，讓他們在價格發現過程更多話事權，可以確保市場定價流程嚴謹穩健，同時有利散戶投資者。