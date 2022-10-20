【m18講場】各界招才大辯論！稱培育下一代為重

香港金融業近年面對人才荒係不爭嘅事實，尋日出嘅施政報告就重點落墨喺搶內地及海外人才度，咁對於挽留本地人才呢？好似冇乜點提過有咩措施應對。絲絲一路睇各大金融企業對施政報告嘅回應，一路思考緊香港嘅未來，發現原來喺呢啲回應入面，官腔之中似乎都睇到「弦外之音」噃！

羅兵咸永道就最直接，話合資格外來人才住夠7年可獲額外印花稅「回水」，「由於估計實際受惠人數不多，故相關措施對整體稅收影響不大」；兼且幫政府諗埋如何培育本地人才，認為政府可就新興領域開展培訓計劃和提供培訓資助。

銀行界就比較含蓄啲，不如我哋一齊搵吓佢哋講嘢有乜共通點啦！滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建就話：「一方面培訓本地人才，另一方面吸引海外人才，尤其是金融和創新科技方面‥‥‥(滙豐會繼續)羅致本地和海外大學的畢業生。」

星展銀行(香港)行政總裁龐華毅就表示，「各地城市對數碼科技領域人才的競爭愈見激烈，相信企業同樣有責任培養和發展下一代本地科技人才。」

相信大家都留意到啦，就係大家都將「本地人才」放喺首位！嗱，絲絲唔係話「他山之石」唔重要，只不過港府有責任優先照顧本地年輕人的發展機會，再招攬多元化海外人才補不足。最後睇一睇香港應用科技研究院行政總裁葉成輝點講，佢話作為香港創科界一分子，必須繼續努力培育及留住人才，讓香港保持競爭力，聽落係咪有歸屬感得多呢！