Netflix訂閱量勝預期　季增241萬付費用戶

經歷連續兩季的付費用戶人數倒退後，串流影視平台Netflix實施連串變革，終交出令投資者滿意的成績表。公司於周二美股收市後公布業績，今年第三季付費用戶淨增241萬名，大幅多過市場預期的109萬名，且愈升愈有，預期第四季付費用戶淨增450萬名。

Netflix上季整體付費用戶增長主要來自亞太地區，淨增142.9萬人，佔整體增長近6成，惟淨增規模仍遠不及去年同期。公司在致股東季度信函中估計，其他串流媒體平台還在虧損。因這些競爭對手仍在大力投資以推動用戶增長，但建立一個大型且成功的串流媒體業務相當困難，目前預期競爭對手在今年底將錄經營虧損總額逾100億美元，而Netflix的年度經營溢利將介乎50億至60億美元。

截至9月底止第三季，Netflix其他地區的付費用戶均實現淨增長。歐洲、中東和非洲(EMEA)地區淨增56.8萬人，跑贏僅增10.4萬人的美國和加拿大地區，EMEA用戶基礎更首次超越美加地區。不過，按收入計，美加地區仍為其第一大市場，錄36.01億美元。

用戶訂閱增長一直是串流平台的重要指標，故Netflix每季都公布來季的用戶指引，惟此前兩季因用戶訂閱人數出現倒退而拉低股價，Netflix似乎想擺脫這個「心魔」。業績公告顯示，公司長期目標將重點放在收入、盈利和現金流增長，繼續發展包括廣告和付費用戶共享等新商業模式，而訂閱用戶僅屬收入增長的其中一個元素，故第四季起將不會提供付費用戶指引，只提供當季的付費用戶數據。

Netflix上季收入按年增5.9%至79.25億美元；純利按年跌3.5%至13.98億美元；每股盈利3.1美元，與收入均勝預期。財務總監Spencer Neumann表示，公司增長仍不及預期般快，正建立增長勢頭，樂見公司正不斷改善，惟仍有很工作要做。

至於該企「破戒」於下月在12個國家推出的有廣告月費計劃，公司對新廣告業務「非常樂觀」，惟不期望其對第四季業績帶來重大貢獻。展望第四季，公司預期在固定匯率下，料收入按年增長9%，營運毛利率4%，去年為8%。集團解釋，傳統上第四季為最低營運毛利率的季度，因投放在內容和市場營銷上的支出將最大。

公司又指，明年將開始打擊帳戶共享現象，向共享帳戶的「額外用家」收費，官方目前仍未公布具體收費詳情，惟外界推測價格可能介乎3至4美元(約23.4至31.2港元)。